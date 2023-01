Open d'Australie: La Japonaise Naomi Osaka attend un heureux évènement

(Belga) Naomi Osaka, 42e joueuse du monde et ex-numéro 1 mondiale, attend un heureux évènement. La Japonaise a annoncé mercredi qu'elle allait être maman et donne rendez-vous à ses supporters en 2024.

"Ces dernières années ont été très intéressantes, c'est le moins que l'on puisse dire, mais je pense que ce sont les moments les plus intenses de la vie qui risquent d'être les plus amusants", a écrit Naomi Osaka sur les réseaux sociaux. "J'ai réalisé que la vie est si courte et que je ne prends pas assez le temps de l'apprécier, chaque jour est une bénédiction et une nouvelle aventure. Je sais qu'il y aura tellement de choses encore à l'avenir et l'une d'elles est de pouvoir voir mon enfant regarder l'un de mes matches et dire "c'est ma maman", haha". La double championne de l'Open d'Australie avait annoncé dimanche son forfait pour la première levée du Grand Chelem de l'année qui débute lundi à Melbourne sans donner la raison de son retrait. (Belga)