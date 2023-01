Les Belges à l'étranger - Brecht Dejaegere et Toulouse remportent une victoire éclatante et précieuse à Auxerre

(Belga) Mercredi soir, la Ligue 1 reprenait ses droits avec ses Belges pour la 18e journée après un week-end consacré à la Coupe de France. Avec Brecht Dejaegere, Toulouse a remporté une brillante victoire, 0-5, à Auxerre.

Le Téfécé et son capitaine Brecht Dejaegere se sont largement imposés à Auxerre, 0-5. Les Toulousains ont pu compter sur Chaibi (4e), Rouault (33e), van den Boomen (41e, s.p.), Aboukhlal (75e) et Dallinga (90e+1) pour enregistrer leur deuxième victoire consécutive. Dejaegere a disputé une heure de jeu avant d'être remplacé (60e). Dirigé par Will Still, le Stade de Reims a également remporté une précieuse victoire à Ajaccio, 0-1, avec un but de Munetsi (3e). Thomas Foket et Thibault De Smet, averti à la 50e minute, ont tous les deux disputé toute la rencontre côté rémois tandis que Maxime Busi est resté sur le banc. Avec Maxime Caufriez titulaire en défense centrale, Clermont a surpris Rennes avec une courte victoire, 2-1. Kyei (31e) a ouvert la marque pour les Clermontois contre les Rennais, parmi lesquels Jérémy Doku et Arthur Theate étaient sur le pelouse. Doku a été remplacé à l'heure de jeu (61e) avant l'égalisation de Kalimuendo (74e). Bourigeaud (77e) puis Omari (83e) exclus ont laissé Rennes à neuf, permettant à Gastien d'arracher la victoire pour le CF63 (95e+1). Brandon Baiye est resté en survêtement pour les locaux. Au classement, Clermont (25 points), Reims (24 points) et Toulouse (22e points) se suivent entre la 9e et la 11e place et prennent leur distance avec la zone rouge et Brest, 17e avec 14 points. En attendant les matchs de 21h00, Rennes reste 4e avec 34 points. (Belga)