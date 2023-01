Les Belges à l'étranger - Southampton et Lavia jouent un mauvais tour à Manchester City en Coupe de la Ligue

(Belga) Les quarts de finale de Coupe de la Ligue anglaise, dont deux rencontres se déroulaient mercredi soir, ont notamment vu la surprenante victoire de Southampton contre Manchester City, 2-0.

Il aura fallu un temps fort de cinq minutes pour que Southampton ne prenne une avance décisive de deux buts contre l'ogre Manchester City, qui débutait avec une équipe sans Kevin De Bruyne ni Erling Haaland, laissés sur le banc. Les Saints en ont profité pour inscrire deux buts grâce à Mara (23e) et l'ancien Rouche Djenepo (28e). Ce dernier a été servi par une passe décisive de jeune Belge Roméo Lavia, récemment revenu de blessure, qui avait écopé d'un carton jaune quelques minutes plus tôt (25e). Lavia a disputé 62 minutes avant d'être remplacé par Elyounoussi. Il a eu le temps de croiser la route de Kevin De Bruyne, monté au jeu à la mi-temps à la place de Palmer. Le maître à jouer des Skyblues, rejoint par Haaland une dizaine de minutes plus tard, n'est cependant pas parvenu à renverser la vapeur en faveur de City, qui quitte la compétition. Dans le même temps, Nottingham, avec Orel Mangala titulaire pour la cinquième fois en six matchs, a réussi à se défaire de Wolverhampton aux tirs au but (4-3), après nonante minutes ponctuées par un score nul (1-1). Boly (18e) a marqué pour Forest face à son ancien club, tandis que Jimenez a égalisé pour les Wolves (64e). Orel Mangala a disputé plus d'une heure de jeu avant d'être remplacé par Colback à la 65e minute. Nottingham et Southamtpon rejoignent Manchester United et Newcastle en demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise. Le tirage au sort en soirée a proposé des duels entre Southampton et Newcastle d'une part, entre Nottingham Forest et Manchester United d'autre part. (Belga)