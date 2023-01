"On a établi un Top-3 des 'pourris', et je suis le N.1": Anthony Moris, le gardien de l'Union, dévoile les coulisses du vestiaire

Suite des quarts de finale de la Croky Cup ce jeudi. Après la victoire retentissante de l'Antwerp sur Genk mercredi (voir les buts en vidéo), place à Union – La Gantoise, un match qui débute à 20h45 sur Club RTL et RTL Play.

Nous avons rencontré Anthony Moris, le gardien de l'Union Saint-Gilloise, qui a évoqué avec humour le vestiaire de son club.

Qui est le joueur le plus chambreur ?

"On a établi un Top-3 récemment des 'pourris', donc ceux qui ont le plus d'humour noir. Et j'ai été élu N.1, justement (rires). Avec Teddy (Teuma, milieu de terrain) N.2, très proche de moi. Le N.3 est Loïc Lapoussin (ailier gauche)".

Celui qui met la misère à l'entraînement, qui énerve ?

"C'est Loïc Lapoussin. Quand il a envie, le football est tellement facile avec lui, que tu en es dégoûté de le voir jouer… C'est toujours dans le bon sens".

Qui met l'ambiance dans le vestiaire ?

"C'est Loïc, encore lui. D'ailleurs, il a sa chanson. Il a le monopole de la musique… C'est une très bon DJ".

Qui est le chou-chou du coach ?

"On dit toujours que ce sont les Flamands, car Karel (Geraerts) est flamand (rires). Donc on va citer Senne Lynen, Dante Vanzeir et Siebe Van der Heyden. Et c'est la vérité (rires). Non… Mais je pense que Senne est le chouchou car le coach se retrouve en lui".

Qui est toujours en retard ?

"Ahah… Il y en a 2: Dante Vanzeir et Loïc Lapoussin, encore une fois. Ça ne m'énerve pas, s'ils aiment bien payer des amendes, c'est leur problème. Moi je fais énormément de route, je me lève très tôt, mais je suis à l'heure. Je ne les comprends pas, vraiment !"

Qui est le plus stylé ?

"Même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui, c'est Cameron Puertas, il sort toujours des vêtements venus d'une autre planète. Je ne sais pas où il les trouve, mais ça lui va toujours bien. Si je rentre comme ça à la maison, ma femme me tue !"

Le plus fainéant ?

"Sans hésiter, Ismaël Kandouss. Il arrive à 9h moins 5, il finit de déjeuner à 9h, puis il retourne dans sa chambre faire une sieste. C'est celui qui râle dès qu'il faut aller à la musculation ou courir. Mais heureusement, il le fait toujours, et de la bonne façon, mais c'est pas le plus grand des travailleurs".