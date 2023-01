SuperCoupe d'Espagne - Barcelone élimine le Betis Séville aux tirs au but et rejoint le Real Madrid en finale

(Belga) Le FC Barcelone s'est qualifié pour la finale de la SuperCoupe d'Espagne de football, disputée en Arabie saoudite, grâce à sa victoire aux tirs au but (4 à 2) sur le Bétis Séville jeudi à Riyad.

A l'issue du temps réglementaire, les deux équipes s'étaient retrouvées dos à dos (1-1). Lewandowski avait ouvert la marque pour les Catalans à la 40e minute (0-1). En seconde période, le Betis a égalisé grâce à Fekir (77e, 1-1). En prolongation, Fati a porté le Barça à nouveau aux commandes (93e, 1-2), mais huit minutes plus tard Moron remettait le Betis à hauteur de son adversaire (101e, 2-2). Lors de la séance des tirs aux buts, Juanmi et Carvalho ont manqué leur envoi. Mercredi, il a fallu aussi une séance de tirs au but pour permettre au Real Madrid, tenant du trophée, de prendre le meilleur sur Valence. Une séance au cours de laquelle Thibaut Courtois a arrêté le dernier envoi de Valence. La finale se jouera lundi à Riyad. (Belga)