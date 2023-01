Les Belges à l'étranger - Utrecht et Othman Boussaid passent en Coupe des Pays-bas

(Belga) Aux Pays-bas, Utrecht s'est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe grâce à une succès 1-3 à Blauw Geel jeudi avec Othman Boussaid titulaire et remplacé à la 84e.

Heracles par contre a été éliminé 0-1 par Go Ahead Eagles malgré les efforts de Lucas Schoofs et Elias Sierra qui ont joué tous les deux les nonantes minutes. Leader en championnat, Feyenoord s'est qualifié en battant PEC Zwolle, le numéro 2 de la eerste divisie (D2), 3 à 1. Les surprises de la soirée sont venues des amateurs de Spakenburg qui ont gagné à Groningen 2-3 et ceux de Katwijk vainqueur 3 à 0 à Hurk. (Belga)