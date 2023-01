Mondial 2022 - Gustavo Alfaro n'est plus le sélectionneur de l'Equateur

(Belga) L'Argentin Gustavo Alfaro n'est plus le sélectionneur de l'Equateur, où il officiait depuis 2020, a annoncé jeudi la Fédération équatorienne de football (FEF) quelques semaines après la Coupe du monde au Qatar.

"Après quelques mois de discussions entre la Fédération et Gustavo Alfaro, les parties ont décidé d'être libres d'évaluer et de chercher de nouvelles options pour le bénéfice et le développement de leurs intérêts", a indiqué la FEF dans un communiqué. Gustavo Alfaro, 60 ans, a dirigé l'Equateur au Qatar après avoir terminé troisième de la poule unique de qualifications sud-américaine, derrière le Brésil et l'Argentine. Mais il n'est pas parvenu à franchir la phase de poules au Qatar, terminant troisième du groupe A avec quatre points, derrière les Pays-Bas (7) et le Sénégal (6) et devant le pays hôte (0). Mais la fédération l'a remercié d'avoir atteint son objectif et qualifié la "Tricolor" à la Coupe du monde, ce que la sélection n'avait pas réussi à faire quatre ans plus tôt en Russie. Sous sa direction, l'Equateur a également atteint les quarts de finale de la Copa America 2021 au Brésil. (Belga)