Premier League - Joao Felix expulsé pour sa première avec Chelsea, battu à Fulham en championnat

(Belga) Titulaire avec Chelsea au lendemain de son prêt jusqu'à la fin de la saison par l'Atlético Madrid, Joao Felix a été exclu en début de seconde période lors de la rencontre perdu à Fulham (1-2), jeudi, en match en retard de la 7e journée.

Alors que le score était de 1-1, peu avant l'heure de jeu, le Portugais s'est lancé dans un tacle les deux pieds décollés pour récupérer un ballon dans les pieds de Kenny Tete. S'il a semblé retenir son geste au dernier moment, l'arbitre n'a pas hésité longtemps avant de lui adresser un carton rouge direct (58e). Il s'agit du premier carton rouge direct de la carrière du joueur. Il n'avait reçu qu'un carton rouge, après un deuxième avertissement contre l'Athletic Bilbao en septembre 2021. Dès les premières minutes, il avait pourtant déjà montré ce qu'il pouvait apporter par son dynamisme et sa technique à l'attaque de Chelsea avec un petit pont sur son adversaire direct et un service idéal pour Kai Havertz qui avait été contré. Il a ensuite eu des opportunités de frapper (10e, 17e, 40e), sans succès, et provoqué deux cartons jaunes contre ses adversaires. Mais il gardera un souvenir amer de sa première en Angleterre avec cette fin en queue de poisson. Fulham a inscrit le but victorieux par Carlos Vinicius à la 73e. (Belga)