Qui gagne entre un crocodile et un hippopotame ? Quand De Bruyne et ses collègues s'éclatent sur un débat ridicule (vidéo)

Kevin De Bruyne et ses coéquipiers sont comme nous tous. Eux aussi, de temps en temps, se posent des questions existentielles qui font naître des débats d'une grandeur telle que tout le monde en ressort plus intelligent. Non, en vérité, ce sont des discussions qui n'ont aucun sens, mais dont on aime se souvenir.

Une vidéo prise dans le gymnase de Manchester City a montré un groupe de joueurs débattre passionnément autour d'une question qui, dès le départ, semble impossible. Qui gagnerait en combat entre un hippopotame et un crocodile ? Et bien figurez-vous que la discussion s'est enclenchée et que tout le monde s'est donné. "Facile, un crocodile", lance Erling Haaland, à l'inverse de John Stones. "C'est l'un des animaux les plus dangereux du monde John", lui répond le génie norvégien.

Rodri, lui n'est pas d'accord. "Le truc, c'est qu'ils sont plus souvent dans un élément que l'on connaît. Ils ne sont pas plus agressifs qu'un crocodile", estime d'ailleurs l'Espagnol. Haaland hausse alors un peu le ton. "Mais tu crois qu'un hippopotame ne nagerait pas vers toi ? Tu crois que tu peux nager plus vite que lui ?", "Cela se pourrait", rétorque l'Espagnol.

Kevin De Bruyne entre alors dans la discussion. "L'hippopotame est l'animal le plus dangereux du monde, t'as cru que c'était un nounours ?", lance le Diable Rouge, se moquant ouvertement de ses collègues. Les joueurs ont semble-t-il débattu sérieusement de cela jusqu'à leur retour aux vestiaires.

On sait se poser les questions qui fâchent à Manchester.