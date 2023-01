Janus van Kasteren s'offre la 12e étape en camion et accroît son avance au général

(Belga) Le Néerlandais Janus van Kasteren (Iveco) a remporté la 12e étape du Dakar 2023 en camion, reliant l'Empty Quarter à Shaybah sur 376 km, dont 185 de spéciale, vendredi en Arabie saoudite.

Van Kasteren s'est imposé en 2h30:38 et a devancé son compatriote Mitchel van den Brink (Iveco) de 18:38. Martin van den Brink (Iveco) a lui complété un podium 100% néerlandais en prenant la 3e place à 31:51. Au classement général, Van Kasteren prend le large et compte désormais 33:03 d'avance sur Martin van den Brink. Le Tchèque Martin Macik (Iveco), 4e de l'étape, occupe lui la 3e place à 1h20:07. Après avoir cassé son arbre essieu dans la 11e étape jeudi, Igor Bouwens n'avait toujours pas franchi le premier pointage de la veille après 42 km et n'a pas semblé en mesure de reprendre la route. Cette étape constituait la seconde partie de l'étape "marathon" car les concurrents n'ont pas eu d'assistance entre l'arrivée jeudi et le départ vendredi. (Belga)