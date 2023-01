Une petite bombe à Melbourne: Nick Kyrgios prendra sa retraite s'il remporte l'Australian Open

Nick Kyrgios débutera l'Australian Open avec ambition. L'Australien rêve de triompher devant un public intégralement acquis à sa cause. Et s'il venait à y parvenir, le fantasque joueur n'hésiterait pas une seule seconde à claquer la porte, en rangeant chaussures et raquettes au placard.

"C'est sûr à 100%", annonce-t-il à une question évoquant une retraite possible en cas de sacre, ici ou sur n'importe quel grand chelem. Il n'attend même que ça. "C'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail. Je veux juste pouvoir manger ce que je veux, boire ce que je veux et juste me reposer. C'est une mode de vie très difficile", a enchaîné le joueur australien.

Ce n'est pas la première fois que Kyrgios admet qu'un sacre dans un des plus grands tournois de la planète engendrerait son départ à la retraite.