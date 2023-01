Open d'Australie - Alison Van Uytvanck seule Belge au programme de lundi à Melbourne

(Belga) Une seule joueuse belge est inscrite au programme de lundi en ouverture de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, lundi à Melbourne.

Alison Van Uytvanck, 28 ans, aura fort à faire face à une ancienne numéro 2 mondiale, la Tchèque Petra Kvitova, aujoud'hui 16e joueuse du monde, 32 ans. Les deux joueuses en sont pourtant à une victoire partout dans leurs confrontations sur le circuit. Kvitova l'avait emporté en 2020 à St-Petersbourg et Alison Van Uytvanck avait pris sa revanche lors des JO de Tokyo en 2021. Il avait fallu à chaque fois aller au 3e set. Petra Kvitova, double lauréate à Wimbledon (2011 et 2014), fut finaliste à l'Open d'Australie en 2019. Elle compte 29 titres WTA à son palmarès. C'est la 9e fois qu'Alison Van Uytvanck est à Melbourne où elle avait atteint le 2e tour lors des deux dernières éditions en 2021 et 2022. Elle fut éliminée les autres fois dès son entrée en lice dans le tableau final. Leur duel est programmé en 2e match sur la John Cain Arena, le 3e court en importance, où les matches débutent à 1h00 du matin (heure belge) dans la nuit de dimanche à lundi. La gagnante jouera ensuite soit contre l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, 25 ans, 40e mondiale, soit contre l'Américaine CoCo Vandeweghe (WTA 140), 31 ans, issue des qualifications. (Belga)