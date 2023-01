Open d'Australie: Djokovic grand favori selon Nadal

Le tenant du titre de l'Open d'Australie Rafael Nadal a déclaré samedi que Novak Djokovic était favori pour remporter le tournoi, s'estimant de son côté vulnérable après deux défaites consécutives.

"Il a obtenu de très bons résultats en fin d'année dernière et a commencé sur des victoires cette saison. C'est un tournoi qui lui a toujours réussi", a rappelé l'Espagnol, ajoutant que son rival était "sans aucun doute le favori" à sa succession.

"Djoko", nonuple lauréat à Melbourne, sort en effet d'une préparation plutôt positive, marquée notamment par une victoire au tournoi d'Adelaïde, malgré une petite alerte musculaire aux ischio-jambiers.

De son côté, "Rafa" a subi deux revers de rang lors de la United Cup, une compétition mixte par équipes, d'abord face au N.12 mondial Cameron Norrie, pour son premier match de l'année, puis contre Alex de Minaur.

Le détenteur du record de titres du Grand Chelem (22), a admis se sentir vulnérable, alors que son entrée en lice à l'Open d'Australie s'annonce corsée lundi contre le prometteur Jack Draper.

"Probablement l'un des premiers tours possibles les plus difficiles", a jugé Rafael Nadal, 36 ans, qui a perdu six de ses sept dernières rencontres.

Le Majorquin avait remporté le majeur australien en 2022 au terme de cinq sets dantesques disputés au Russe Daniil Medvedev.

Edition sans Novak Djokovic. La star, qui refusait de se faire vacciner contre le Covid, s'était vu expulsée d'Australie à l'issue d'un bras de fer légal.

Cette fois, le Serbe est bien présent, avec le record de son grand rival espagnol dans le viseur.

"S'il l'emporte, nous le féliciterons, il aura accompli quelque chose d'historique, c'est tout. Ma vie ne va pas changer", a assuré Rafael Nadal, qui ne voit pas la nouvelle génération bousculer l'ordre établi tout de suite.

Après son début de saison raté, l'Espagnol a assuré qu'il progressait jour après jour et s'entraînait plus que jamais.

"Je me sens plus rapide sur les jambes. Je sens que je joue mieux, avec plus de confiance", a-t-il affirmé.