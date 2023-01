Coupe du monde de hockey - Champions en titre, les Red Lions entrent en scène ce samedi face à la Corée du Sud

(Belga) C'est ce samedi dans la ville indienne de Bhubaneswar, sur le coup de 12h30 belges, que les Red Lions vont faire leur entrée en lice lors de la Coupe du monde de hockey messieurs, un tournoi qu'ils ont enlevé fin 2018. Opposée à la Corée du Sud (FIH 10), la Belgique, également championne olympique en titre, devra assumer son statut et l'emporter face à une équipe asiatique sur le papier inférieure.

Après une longue préparation, les Red Lions sont déterminés et pressés d'entrer dans le vif du sujet. "On a le sentiment d'être prêts. Nous disposons de beaucoup d'armes dans le groupe, à tous les niveaux du jeu. L'équipe est complète", a lancé le sélectionneur néerlandais Michel van den Heuvel. Le capitaine belge Felix Denayer a toutefois estimé que la Corée du Sud, avec un style de jeu éloigné de celui pratiqué par les Européens, plus tactique, constituait une menace pour les Belges. "Ses principales armes sont le pc et le jeu rapide. Ils sont puissants en contre et doués techniquement", a prévenu l'expérimenté milieu de terrain. Selon toute vraisemblance, c'est sans John-John Dohmen, remis d'un état grippal mais qui doit encore éviter la pratique du sport de haut niveau, que la Belgique devrait monter, toute de blanc vêtue, sur le terrain du Kalinga Stadium. Il sera intéressant de voir le sort réservé à Arthur Van Doren, ménagé lors du dernier entraînement vendredi en raison de douleurs au dos. Dans la foulée de Belgique - Corée du Sud se tiendra Allemagne - Japon (14h30 belges), l'autre duel de cette première journée du groupe B. Le premier à l'issue des trois journées se qualifiera directement pour les quarts alors que les deuxième et troisième devront passer par la case des cross-overs.