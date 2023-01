NBA - Golden State étrille San Antonio devant une assistance record

(Belga) Golden State s'est facilement imposé face à San Antonio (113-144) vendredi en NBA, la ligue nord-américaine de basketball, devant 68.323 spectateurs, nouveau record d'assistance en NBA.

Pour battre ce record, les Spurs ont quitté leur salle de l'AT&T Center pour retourner dans leur ancienne enceinte, l'Alamodome, un stade couvert qui peut être adapté à tous les spors et accueillir jusqu'à 72.000 personnes. Le précédent record datait de 1998 avec 62.046 pour un match entre Atlanta et les Chicago Bulls de Michael Jordan. Faciles vainqueurs face aux Spurs, les Warriors en profitent pour grimper à la 6e place de la conférence Ouest mais reste à 8 victoires de Denver qui a conforté sa première place en s'imposant 103-115 chez les Los Angeles Clippers. Les Nuggets devancent toujours Memphis, 2e, et la Nouvelle-Orléans, toujours 3e après sa victoire 110-116 à Detroit. Derrière le trio de tête, Sacramento a assuré sa 4e place en disposant facilement de Houston 139-114. Plus bas dans le classement, Utah est remonté à la 8e place en s'imposant 122-108 face à Orlando devant Minnesota, 9e après sa victoire 121-116 contre Phoenix. Les Suns se classent 10es devant Oklahoma City qui l'a emporté à Chicago 110-124. À l'Est, New York a conforté sa 6e place en venant à bout de Washington 108-112 et prend ses distances sur Indiana, battu dans les dernières secondes par Atlanta (111-113), qui remonte à la 9e place.