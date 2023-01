Championnats de Belgique de cyclocross - Laura Verdonschot déclare forfait à cause d'une infection virale

(Belga) Laura Verdonschot doit déclarer forfait pour les championnats de Belgique de cyclocross samedi à Lokeren à cause d'une infection virale, a confirmé son équipe De Ceuster Bonache samedi.

Verdonschot, 26 ans, faisait partie des principales candidates aux lauriers nationaux samedi à Lokeren mais une infection virale, qui l'a empêchée de s'entraîner, a finalement eu raison de sa participation. "Elle avait des vues sur le championnat de Belgique depuis un certain temps et s'entraînait régulièrement dans ce but, ce qui rendait la décision difficile pour elle. Elle va profiter des prochains jours pour se rétablir. Elle suivra la course depuis son fauteuil et sera la première supportrice de ses équipières", a écrit De Ceuster Bonache dans son communiqué. (Belga)