Michel Preud'Homme en approche... mais pas encore de coach: les Diables Rouges galèrent à se trouver un entraîneur

Vendredi, la Task Force en charge du recrutement du prochain sélectionneur des Diables Rouges s'est réunie pour la première fois. Leur objectif ? Réduire la liste des candidats au poste pour entamer au plus vite des entretiens et définir qui aura le poste. Mais selon le Nieuwsblad, peu de décisions sont tombées hier et au final, l'évolution est lente.

Selon le journal flamand, une seule chose a été décidée, ou presque: Michel Preud'Homme est la priorité pour devenir le nouveau directeur technique. En ce qui concerne l'entraîneur, la liste a été réduite, mais aucun nom n'est sorti du lot. La raison ? Peu de candidats répondent aux réelles exigences de l'Union belge, en matière d'expérience et de résultats, ce qui complique grandement la tâche. Aucune évolution importante ne serait même attendue dans les 15 prochains jours, gelant ainsi un peu plus la situation autour de notre équipe nationale.

Rappelons que des noms comme Pirlo, Puel ou encore Villas-Boas auraient tous postulés. La Belgique reprendra la compétition le 24 mars en Suède, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024.