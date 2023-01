"Assez de confiance pour aller loin": Cédric Charlier est aux anges après les débuts parfaits des Red Lions au Mondial (vidéo)

Les Red Lions ont fait le boulot. Notre équipe nationale de hockey est allée chercher sa première victoire dans cette Coupe du monde, en maîtrisant la Corée du Sud sur le score de 5-0. Une belle victoire, au terme d'un duel intense, qui réjouit les joueurs.

"C'est une super entame, on s'attendait à un match compliqué et ce fut le cas. Il faut passer à la récupération et enchaîner", nous raconte d'ailleurs Cédric Charlier, interrogé par Laurent Toussaint en Inde. Une victoire qui en appelle d'autres, à commencer dès mardi contre l'Allemagne, qui sera notre plus gros adversaire de ce groupe. "On s'attend à un gros combat, on les a joués il n'y a pas longtemps et ça a été assez houleux comme match. Ce sera le match décisif pour la première place du groupe", nous confirme Charlier.

Pour lui, la Belgique doit faire honneur au statut de favori, qui lui colle à la peau depuis quelques années. "On a l'habitude de toujours être favoris, ça ne change pas grand-chose pour nous. L'Australie est autant favorite que nous. On a déjà regardé les premiers matchs et quelques équipes ont l'air très en forme, on s'attend à une compétition très compliquée. Mais on a de l'expérience et assez de confiance en nous pour aller loin dans cette Coupe du Monde".