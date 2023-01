Un coup de tête rageur: le joli but d'Onana qui ouvre son compteur avec Everton (vidéo)

Amadou Onana est dans une grande forme. Le milieu de terrain belge de 21 ans joue actuellement à Everton, où il est revenu après une bonne Coupe du Monde sur le plan individuel.

Et contre Southampton, Onana s'est libéré. C'est lui qui a offert le premier but de la rencontre aux Toffees à cinq minutes du repos, son tout premier but sous ses nouvelles couleurs, lui qui a rejoint Everton en août dernier.