Championnats de Belgique de cyclocross - Marion Norbert Riberolle, 2e, victime d'un ennui mécanique: "c'est vraiment frustrant"

(Belga) Marion Norbert Riberolle était en larmes et très frustrée à l'arrivée des championnats de Belgique de cyclocross samedi à Lokeren. Victime de soucis techniques peu après le départ, la Française naturalisée, 24 ans, s'est retrouvée 4e devant cravacher ensuite pour finalement terminer 2e, mais sans avoir pu rivaliser avec Sanne Cant, titrée pour la 14e fois de suite.

"C'est vraiment frustrant et difficile de perdre sur un ennui mécanique", a confié Marion Norbert Riberolle. "C'est un problème de dérailleur que j'ai déjà eu en reconnaissance et je pensais que c'était résolu, mais non. La chaine a sauté et je ne pouvais plus pédaler, alors tu perds dix secondes puis encore dix secondes, puis 20 et à la fin tu perds peut-être le titre sur un ennui mécanique. J'étais vraiment énervée parce que c'est la première fois que je vis ce genre de situation. Tu as le moral coupé, mais il faut rester concentrée et continuer. C'était vraiment difficile."