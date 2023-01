Jupiler Pro League - Wouter Vandenhaute n'est plus le président exécutif du RSC Anderlecht

(Belga) Wouter Vandenhaute n'est plus le président exécutif du RSC Anderlecht, a annoncé samedi le club de Jupiler Pro League. La décision a été prise lors du conseil d'administration du RSCA qui s'est tenu vendredi.

"Wouter Vandenhaute a décidé de faire un pas en arrière et de convertir son mandat de président exécutif en un mandat de président non exécutif. Il laissera la gestion quotidienne aux deux CEO, Kenneth Bornauw (Non-Sports) et Jesper Fredberg (Sports)", précise le RSC Anderelcht sur son site. Vandenhaute avait succédé à Marc Coucke à la présidence du club le 28 mai 2020. Avec un bilan de 23 points en 19 rencontres, à la veille d'un déplacement au Club de Bruges, et après avoir fait appel à trois coachs différents, Anderlecht n'occupe que la 11e place de la Jupiler Pro League. (Belga)