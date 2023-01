Les Belges à l'étranger - Loïs Openda ne marque pas mais Lens échappe au piège auxerrois

(Belga) Lens s'est imposé samedi soir contre Auxerre, 1-0, en match de la 19e journée de la Ligue 1.

Titulaire pour la troisième fois consécutive en championnat, Loïs Openda n'est pas parvenu à inscrire de but comme lors de ses deux dernières sorties en Ligue 1. Les Lensois, dauphins du PSG au classement, ont néanmoins réussi à s'extirper du piège tendu par l'AJA, relégable, grâce à un but de Frankowski sur penalty. Après le carton rouge brandi envers Touré pour une deuxième carte jaune, les Lensois ont géré leur avance en supériorité numérique pour prendre les trois points et mettre la pression sur Paris, qui se déplacera à Rennes dimanche. Loïs Openda a été remplacé à la 66e minute par Saïd. L'attaquant belge a inscrit 9 buts cette saison en championnat. Au classement, derrière Paris qui compte 47 points en 18 matchs, Lens occupe la deuxième place avec 44 points, devant l'OM (39 points) et Rennes (34 points). Les Sang et Or n'ont concédé qu'une seule défaite cette saison, contre Lille le 9 octobre dernier (1-0).