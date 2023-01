Les Belges à l'étranger - Milan laisse le Napoli s'échapper en tête de la Serie A en concédant le match nul à Lecce

(Belga) L'AC Milan a été tenu en échec, 2-2, à Lecce samedi soir à l'occasion de sa rencontre de la 18e journée de Serie A. Charles De Ketelaere a été laissé sur le banc pendant toute la rencontre. Sa dernière titularisation en championnat remonte au 1er octobre.

La rencontre a débuté de la plus mauvaise des manières pour le Milan avec un but contre son camp d'Hernandez (3e). Une vingtaine de minutes plus tard, Baschirotto a enfoncé le clou en faveur de Lecce (23e), laissant les Rossoneri à deux buts (2-0). Alexis Saelemaekers, qui était titulaire, a été remplacé à la mi-temps avant que Leao ne marque le but de l'espoir (58e, 2-1). Divock Origi est également monté au jeu (69e), quelques instants avant l'égalisation de Calabria (71e, 2-2), mais l'AC Milan n'est jamais parvenu à inscrire un troisième but. Aster Vranckx a rejoint Origi sur la pelouse à la 86e minute tandis que Charles De Ketelaere a été laissé sur le banc milanais par Stefano Pioli. L'ancien Brugeois n'a pas disputé plus d'une mi-temps en championnat depuis la rencontre contre Empoli, le 1er octobre dernier. Après la victoire écrasante de Naples sur la Juventus vendredi soir (5-1), l'écart se creuse au sommet du classement puisque les Napolitains comptent 47 points en tête, 9 de plus que le Milan qui est 2e. (Belga)