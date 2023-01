Serie A - L'AS Rome et Naples seront privés de supporters en déplacement pendant deux mois

(Belga) Dans le championnat italien, l'AS Roma et le Napoli seront privés de supporters lors de leurs matchs en déplacement lors de leurs prochaines rencontres. Matteo Piantedosi, ministre de l'Intérieur italien, a annoncé que la restriction serait imposée pendant deux mois à la suite de troubles entre supporters de ces clubs le week-end dernier.

Dimanche 8 janvier, les autorités italiennes ont été contraintes de fermer une portion d'autoroute en raison d'émeutes ayant eu lieu sur une aire, alors que les supporters romains et napolitains se rendaient respectivement à Milan et à Gênes pour y soutenir leur équipe à l'occasion de la 17e journée de Serie A. Le ministre a déclaré que "compte tenu de la gravité des incidents, une intervention est nécessaire" et qu'il existe un "risque concret de voir la violence se reproduire". Les supporters de l'AS Roma et du Napoli se sont forgé une solide réputation à la suite de leurs comportements hostiles ces dernières années.