Les Belges à l'étranger - Zinho Vanheusden célèbre son retour sur le terrain par une victoire avec l'AZ à Heerenveen

(Belga) Zinho Vanheusden a fait son retour sur la pelouse, samedi soir, après plus de trois mois d'absence. À l'occasion, l'AZ Alkmaar s'est imposé 0-2 à Heerenveen pour la 16e journée d'Eredivisie.

Pour remporter son déplacement à Heerenveen (0-2), l'AZ Alkmaar a pu compter sur des buts de de Wit (33e) et Reijnders (46e). Le penalty manqué de Sarr à la 69e minute qui aurait pu relancer Heerenveen a été suivi de l'entrée au jeu de Zinho Vanheusden (71e), à la place de Beukema. Le défenseur belge disputait là ses premières minutes depuis le 9 octobre dernier et une blessure au pied. Il avait alors retrouvé les terrains quelques jours plus tôt, le 1er octobre, après une longue absence de plus de sept mois et demi. Du côté de l'équipe locale, Anas Tahiri était titulaire et a disputé une heure de jeu avant d'être remplacé par son compatriote Antoine Colassin (60e). Dans le même temps, le FC Volendam s'est imposé 2-1 contre le RKC Waalwijk et ses nombreux Belges. Après l'ouverture du score de Seuntjens en faveur des visiteurs (63e), Mbuyamba (69e) et Da Silva (81e) ont renversé la vapeur pour Volendam. Du côté de Waalwijk, le capitaine Shawn Adewoye, Thierry Lutonda et Dario Van den Buijs étaient tous les trois titulaires. Si les deux premiers ont disputé toute la rencontre, Van den Buijs a été remplacé à la 81e minute par Zakaria Bakkali. Sebbe Augustijns est resté sur le banc du RKC, alors que Francesco Antonucci manquait sur la feuille de match pour Volendam, blessé. Au classement, l'AZ (33 points) talonne le leader Feyenoord, à une longueur. Heerenveen est 8e aux portes des playoffs avec 24 points et Waalwijk est 11e (18 points). Volendam, qui vient d'enchaîner deux victoires, est 16e et barragiste avec 12 points. (Belga)