Dakar 2023 - Olivier Imschoot revient sur le Dakar "le plus difficile" qu'il ait affronté

(Belga) Avec le Français Hugues Moilet, Olivier Imschoot (Optimus) a terminé l'avant-dernière étape du classement confondu de la catégorie Auto à la 66e place. Avec les seules voitures, le duo a réussi un 28e temps. Au classement général, il se situe à la 40e place des voitures et à la 102e place de l'open.

À l'approche de l'arrivée à Dammam, Olivier Imschoot est revenu sur son troisième Dakar. "C'était sûrement le plus difficile des trois", a déclaré le copilote qui devrait réussir à rallier la ligne d'arrivée pour la troisième fois consécutive sauf accident lors de la dernière étape. "Le rythme était bon, mais nous avons perdu beaucoup de temps avec ces problèmes d'arbre de transmission. Ils se sont cassés souvent. Nous avons dû effectuer des remplacements à quatre reprises. Je n'avais jamais connu cela. Après le jour de repos, nous avons utilisé une autre marque et le problème était résolu." Imschoot est satisfait de son Dakar. "Rallier l'arrivée est toujours la chose la plus importante. Nous avons tout donné. Là où d'autres auraient abandonné, nous avons continué. Même dans l'obscurité totale, nous avons parcouru 200 kilomètres à travers les dunes. Je suis heureux d'avoir pu le faire", a-t-il ainsi conclu. (Belga)