Lotto Volley League - Roulers et Maaseik s'imposent encore

(Belga) Les deux premiers de la Lotto Volley League, le championnat de volley-ball masculin, ont accroché une nouvelle victoire ce samedi soir à l'occasion de la 12e journée de la phase régulière.

Roulers a poursuivi sa folle série d'invincibilité ce week-end. Face à Guibertin, le champion de Belgique en titre a enchaîné un onzième succès consécutif (3-0). S'ils ont connu quelques difficultés lors du premier set (25-21), les Roulariens ont par la suite déroulé (25-14, 25-18), ne laissant aucune chance à la formation brabançonne wallonne. Maaseik pour sa part a pris la main dans le choc de la journée en s'imposant 0-3 sur le terrain de Gand, troisième à l'aube de cette journée de championnat. En trois petites manches (19-25, 12-25, 24-26), Maaseik a confirmé son bon redressement, alignant une quatrième victoire de rang. Achel a de son côté battu Haasrode Louvain 3 sets à 2 (25-21, 27-25, 19-25, 14-25 et 15-11). Alost a aussi eu besoin de cinq sets pour s'imposer à Menin 2-3 (25, 18, 24-26, 22-25, 25-22 et 16-18). Au classement, Roulers domine toujours la série avec 32 points au compteur, sur les 33 mis en jeu jusqu'ici. Maaseik pointe toujours à 9 unités (23 pts, mais 10 matchs joués) à la 2e place. Haasrode Louvain est 3e (18 pts) à égalité avec Gand 4e. Menin est 5e (15 pts) une unité devant Alost (14 pts, mais 10 matchs joués). Achel est 7e (9 pts), Guibertin 8e (8 pts) et Waremme 9e (7 pts, 10 matchs). (Belga)