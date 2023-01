Championnats de Belgique de cyclocross - Trois grands candidats à la succession de Wout van Aert à Lokeren

(Belga) En l'absence du tenant du titre, et sans conteste meilleur cyclocrossman du pays, Wout van Aert, en stage de préparation pour la saison sur route avec sa formation Jumbo-Visma en Espagne, la course pour le maillot noir-jaune-rouge de champion de Belgique de cyclocross, dimanche à Lokeren, s'annonce ouverte. Trois candidats se dégagent malgré tout: le champion d'Europe Michael Vanthourenhout et son équipier chez Pauwels Sauces-Bingoal Eli Iserbyt et Laurens Sweeck (Crelan Fristads).

"C'est un championnat de Belgique et tout le monde sera motivé. Quand Wout est là, vous roulez pour la 2e place mais sans lui, c'est une course totalement différente", a déclaré Iserbyt mercredi lors d'un point presse. Derrière les favoris, Thibau Nys rêve d'un podium mais préfère minimiser ses attentes en raison de douleurs au dos. Potentiels outsiders, les routiers Quinten Hermans, Gianni Vermeersch et Tim Merlier brilleront eux aussi par leur absence. (Belga)