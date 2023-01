Bart Swings se classe 3e du marathon de Tilburg

(Belga) Une semaine après sa médaille de bronze à l'Euro toutes distances de patinage de vitesse, Bart Swings est à nouveau monté sur la troisième marche du podium du marathon de patinage de Tilburg, samedi aux Pays-Bas.

Le Néerlandais Bart Hoolwerf s'est imposé au sprint devant son compatriote Harm Visser et Swings. Indra Médard a parcouru 107 des 125 tours et n'a pas été classé. Fran Vanhouttea pris la 4e place de l'épreuve pour espoirs dames derrière le trio de Néerlandaises Janne Berkhout, Eline van Voorden et Yael Prenger. (Belga)