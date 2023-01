Classement WTA - Elise Mertens, 32e, perd cinq places avant d'entamer l'Open d'Australie

(Belga) Elise Mertens, désormais 32e mondiale, a perdu cinq places au classement WTA à paraître lundi au moment où débute l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de l'année à Melbourne.

La numéro 1 belge, battue au premier tour à Hobart par Maryna Zanevska, a perdu quelques points par rapport à la semaine dernière et sort du top 30. Elle est toujours cinquième joueuse du monde en double. Victorieuse du tournoi WTA 250 à Hobart précisément, l'Américaine Lauren Davis, 29 ans, progresse de 27 places pour remonter au 57e rang mondial. Lauréate de son côté au WTA 500 d'Adelaïde, la Suissesse Belinda Bencic, 25 ans, en profite pour gagner trois places et revenir dans le top 10, elle qui fut déjà 4e mondiale en février 2020. C'est le seul changement parmi les 10 premières de ce classement dominé toujours par la Polonaise Iga Swiatek devant la Tunisienne Ons Jabeur et l'Américaine Jessica Pegula. Côté belge encore, Alison Van Uytvanck, qui entame son Open d'Australie dès lundi, seule Belge au programme de la journée d'ouverture, a gagné deux places pour figurer au 68e rang. Numéro 3 belge, Maryna Zanevska, sortie au 2e tour à Hobart, est 80e avec un gain de sept places et Ysaline Bonaventure, 90e (+2), améliore encore son meilleur classement absolu. La Stavelotaine avait été sortie à Hobart par la future lauréate, Lauren Davis. (Belga)