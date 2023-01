Challenger Pro League - Deinze écœure le Beerschot et arrache les trois points avec un but dans les arrêts de jeu

(Belga) Dimanche après-midi, Deinze s'est imposé 3-2 contre le Beerschot dans leur match en retard de la 18e journée de Challenger Pro League. Le Beerschot rate l'opportunité de creuser l'écart sur Beveren, qui est à sa hauteur, et le RWDM, à 1 point.

La reprise a été difficile à Deinze pour le Beerschot, leader de Challenger Pro League, qui a concédé une tête de Staelens sur un centre puissant d'Almenara (1-0, 26e). Avant le repos, Staelens y est allé de son doublé, en concluant un contre rondement mené par les siens (2-0, 45e). Mais les Rats n'étaient pas battus, et Baeten a sonné la révolte à une vingtaine de minutes du terme avec une frappe surpuissante depuis l'entrée de la surface (2-1, 71e). Le même Baeten a ensuite remis les deux équipes à égalité en se faisant justice sur un pénalty (2-2, 85e). Alors que le Beerschot jouait le tout pour le tout, profitant de son ascendant psychologique, Deinze a réussi à surprendre les Anversois avec un but de renard des surfaces de Dansoko, qui a crucifié Lathouwers (3-2, 90e+1). Au classement, le Beerschot manque une occasion en or de prendre ses distances avec ses poursuivants. Il reste bloqué à 35 points, soit autant que Beveren, 2e, et avec une petite unité d'avance sur le RWDM, 3e. Deinze est 8e avec 24 points, à deux longueurs du top 6. (Belga)