Les Belges à l'étranger - Almeria et Largie Ramazani résistent à l'Atlético de Madrid d'Axel Witsel

(Belga) Dimanche après-midi, Almeria a obtenu le point du match nul contre l'Atlético de Madrid, 1-1, à l'occasion de la 17e journée de Liga.

Axel Witsel était présent au coup d'envoi pour l'Atlético alors que Yannick Carrasco manquait à l'appel pour une blessure musculaire. La hiérarchie était respectée, avec l'ouverture du score de Correa en faveur des Colchoneros (18e), mais Toure a permis à Almeria de revenir à hauteur de l'ogre madrilène (37e). Avec Largie Ramazani, monté au jeu à la 66e minute, Almeria a tenu la dragée haute à l'Atlético, qui n'a su faire la différence pour empocher les trois points. Au classement, l'Atlético laisse le trio de tête s'échapper. Les Rojiblancos sont 4es avec 28 points à égalité avec Villarreal et le Betis, derrière la Sociedad qui en compte 35, le Real (38 points) et Barcelone (41 points). Almeria prend un point précieux pour son maintien et pointe à la 13e place avec 18 points, 3 de plus que le FC Séville, premier relégable. (Belga)