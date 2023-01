Un mur: Thibaut Courtois sort un arrêt monstrueux face à Robert Lewandowski (vidéo)

Le FC Barcelone s'est imposé 1-3 contre le Real Madrid dimanche soir en finale de la Supercoupe d'Espagne. Mais avant que les Catalans ne parviennent à ouvrir le score, Thibaut Courtois s'est appliqué à retarder cette échéance le plus possible.

Le portier belge n'a pas à rougir de sa prestation sur l'ensemble du match. Il a sorti plusieurs arrêts décisifs et sans lui le Real aurait encaissé nettement plus. Il ne pouvait pas faire grand-chose non plus sur les trois buts encaisssés, il a régulièrement été abandonné par sa défense.

L'arrêt le plus impressionnant de Thibaut dans cette finale est sans nul doute celui que vous pouvez voir ci-dessus.