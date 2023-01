Victoire importante: Arthur Theate et Jérémy Doku font tomber le PSG avec Messi, Neymar et Mbappé (vidéo)

Le PSG est tombé sur un os en déplacement à Rennes (1-0). Lionel Messi et Neymar, titulaires au coup d'envoi, n'ont pas trouvé la faille dans une défense bretonne constituée notamment du Diable Rouge Arthur Theate.

Montés au jeu par la suite, Kylian Mbappée et Jérémy Doku ont participé à la rencontre, chacun dans son équipe respective.

Les deux Belges du Stade Rennais participent donc à la victoire contre le champion en titre. Theate est même carrément à la base de l'action qui amène le but de son équipe.

Il s'agit de la deuxième défaite du PSG cette saison après celle subie à Lens. Une rencontre dans laquelle un certain Loïs Openda avait été excellent.

Avec cette victoire, Rennes compte 37 points, autant que Monaco, et occupe la 5e place du classement de Ligue 1, juste derrière les Monégasques. Le PSG est toujours premier, mais ne compte plus que trois points d'avance sur Lens (2e) et cinq sur Marseille (3e).