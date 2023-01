Les Belges à l'étranger - Rennes, avec Theate et Doku, inflige une deuxième défaite au PSG en championnat

(Belga) Rennes s'est imposé 1-0 contre le Paris Saint-Germain pour le dernier match de la 19e journée du championnat de France de football dimanche. Arthur Theate a joué toute la rencontre pour les Rennais et Jérémy Doku est monté au jeu à la 68e.

Hamari Traore, le capitaine breton, a inscrit le seul but de la partie peu après l'heure de jeu (65e) et quelques minutes avant la montée de Jérémy Doku (68e) Au classement, Rennes rejoint Monaco à la 4e place avec 37 points. Battu pour la deuxème fois de la saison en championnat, le PSG reste lui en tête de la Ligue 1 avec 47 points, trois de plus que Lens, son plus proche poursuivant. (Belga)