Classement ATP : David Goffin revient dans le top 50, Joris De Loore gagne 47 places

A l'ouverture de l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem de l'année, lundi à Melbourne, le classement ATP n'a connu aucun changement dans son top 20. L'Espagnol Carlos Alcaraz, absent aux Antipodes, domine toujours la hiérarchie mondiale devant l'Espagnol Rafael Nadal et le Norvégien Casper Ruud.

Côté belge, David Goffin reprend trois places et revient dans le top 50. Le Liégeois, 32 ans, est 50e mondial lui qui fut numéro 7 au monde en 2017. Zizou Bergs, deuxième Belge dans ce classement, pointe en 130e position avec le gain d'une place. Joris De Loore profite de ses deux bonnes semaines au Portugal qui l'a vu remporter le premier Challenger d'Oeiras et aller en finale dans le second alignant 11 victoires sur 12. Le Brugeois, 29 ans, gagne 47 places pour remonter au 219e rang mondial. Son meilleur classement reste une 174e place en 2016. Parmi les lauréats du week-end, le Français Richard Gasquet (ex-numéro 7 mondial), 36 ans, - qui avait éliminé Goffin sur le chemin de sa victoire à Auckland - gagne 25 places pour revenir au 42e rang mondial après son succès en Nouvelle-Zélande dimanche. Le Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 25 ans, vainqueur lui à Adelaïde a effectué de son côté un bond de 32 places pour frapper aux portes du top 50. Il est 52e, égalant son meilleur classement de 2021.