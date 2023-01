Un transfert qui va aider l'armée ukrainienne: le geste incroyable du Shakhtar après le départ de Mudryk

Mykhailo Mudryk est désormais un joueur de Chelsea. L'Ukrainien a signé dans le club londonien, qui a déboursé 100 millions d'euros pour s'attacher ses services. Une somme importante, que le Shakhtar ne gardera pas intégralement. En effet, le président du club, Rinat Akhmetov, a annoncé qu'il allait faire un geste symbolique.

Le club va en effet verser 23 millions d'euros à l'armée ukrainienne pour aider à défendre le territoire contre l'invasion russe. "Je vais allouer aujourd'hui 25 millions de dollars (23,11 millions d'euros) pour aider nos soldats, leurs familles et ceux qui nous défendent", a annoncé le président du club ukrainien Rinat Akhmetov, dans un communiqué. "L'argent sera utilisé à différentes fins: pour fournir une assistance médicale, des prothèses, du soutien psychologique."

Ce projet, désigné sous l'appellation "Coeur d'Azovstal", est spécifiquement conçu pour aider les défenseurs de la ville portuaire de Marioupol (sud-est) et les familles des soldats qui y sont tombés, après s'être notamment retranchés dans l'immense aciérie Azovstal, sur la mer d'Azov. Les survivants s'étaient rendus mi-mai, au bout de trois mois d'intenses combats. "Leurs actes de bravoure sont sans précédent dans l'histoire moderne. C'est eux, leur sacrifice et leur courage qui ont aidé à contenir l'ennemi dans les premiers mois de la guerre et nous ont permis de réaliser que la victoire finale de l'Ukraine était inéluctable", ajoute le dirigeant.

Chelsea a annoncé dimanche le recrutement pour huit ans et demi de l'attaquant ukrainien de 22 ans Mykhailo Mudryk. Contre une indemnité de transfert de 70 millions d'euros, qui s'accompagnent de différents bonus pouvant atteindre 30 millions d'euros, a précisé ensuite le Shakhtar. "Aujourd'hui, si nous sommes capables de parler du football ukrainien, c'est grâce à son armée, son peuple et l'incroyable soutien du monde civilisé. Ce n'est qu'en unissant nos efforts que nous éliminerons le mal qui a envahi nos maisons", conclut Rinat Akhmetov, né à Donetsk, qui a racheté le Shakhtar en 1996.

L'oligarque s'engage également à accueillir dans le futur un match amical contre Chelsea quand Donetsk aura pleinement retrouvé sa souveraineté.