"Il a pris ma raquette": Rafael Nadal explose de rire après la bourde monumentale d'un ramasseur de balles (vidéo)

Une victoire imparfaite mais bienvenue: les pièces de son jeu se mettent en place et Rafael Nadal se félicitait lundi d'avoir passé le premier tour de l'Open d'Australie contre un adversaire qu'il redoutait, Jack Draper.

"Ce n'était pas parfait, mais pour battre Jack il faut bien faire les choses", a relevé l'Espagnol après sa victoire 7-5, 2-6, 6-4, 6-1 face à un adversaire talentueux (38e, demi-finaliste la semaine dernière à Adelaide), mais physiquement diminué (cuisses, ventre). Pour son premier match du premier Majeur de l'année, le tenant du titre a signé sa première victoire de la saison après deux défaites en United Cup qui s'ajoutaient aux quatre de la fin de saison 2022. "J'avais besoin d'une victoire. Quelle que soit la manière", a reconnu le N.2 mondial qui, même s'il assure toujours jouer pour gagner, monte comme d'habitude en puissance en vue de ses principaux objectifs.

"J'ai accepté les erreurs, j'ai été suffisamment humble pour accepter qu'il y aurait des hauts et des bas, ce qui est normal lorsqu'on n'est pas dans une dynamique de victoires", a-t-il souligné. Résultat, plus le match avançait plus il prenait le dessus, tactiquement notamment avec son gros coup droit lifté qu'il a régulièrement beaucoup arrondi. A 36 ans, et après l'accumulation de pépins physiques, le corps entier du Majorquin pourrait être son actuel talon d'Achille.

Le match a aussi été le théâtre d'une scène étonnante. Alors qu'il venait de remporter le premier set, l'Espagnol a semblé perdu à côté de son banc. Et pour cause: un ramasseur de balles lui a purement et simplement pris sa raquette, qui était posée sur le banc. Surpris, Nadal n'a pu que rigoler, allant annoncer la nouvelle à son adversaire alors que l'arbitre suspendu quelques instants la rencontre. "Le ramasseur a pris ma raquette", a lancé l'Espagnol, hilare, avant de se saisir d'une nouvelle raquette dans son sac.

Une situation assez inhabituelle.