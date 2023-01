Tour Down Under: "Cela fait plaisir de gagner tôt dans l'année" se réjouit Phil Bauhaus

(Belga) Phil Bauhaus a remporté la première étape en ligne du Tour Down Under cycliste (WorldTour), mercredi en Australie. L'Allemand a lancé son sprint de loin à Tanunda et a surpris les autres spécialistes. "Dans le critérium de samedi, j'ai attendu trop longtemps", a-t-il déclaré après coup à propos de la Schwalbe Classic où il a terminé 4e, la victoire revenant à Caleb Ewan. "Donc aujourd'hui, je voulais commencer mon sprint tôt. Avec succès. Cela fait plaisir de gagner tôt dans l'année".

À 28 ans, Bauhaus n'est pas un sprinter qui a souvent l'occasion de collectionner les bouquets. Avec un total de vingt victoires en carrière, le coureur de Bahrain Victorious ne s'est imposé qu'à deux reprises la saison dernière à l'occasion d'une étape de Tirreno-Adriatico et une autre au Tour de Pologne. Bauhaus a pourtant été une des victimes des nombreuses chutes qui ont émaillé la journée mercredi. "Pour être honnête, je suis tombé assez lourdement", a-t-il admis dans l'interview flash qui a suivi. "Cette chute a eu un sacré impact, mais heureusement j'ai pu récupérer et faire mon sprint. Ce ne fut pas une journée agréable à courir, avec beaucoup de nervosité dans le peloton et beaucoup de chutes. Ce n'est amusant pour personne." (Belga)