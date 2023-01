Michael Geerts rejoint les quarts de finale en simple du Challenger de Nonthaburi

(Belga) Michael Geerts (ATP 252) a assuré sa place en quarts de finale du simple messieurs du tournoi de tennis Challenger 50 de Nonthaburi, mercredi en Thaïlande.

Le N.5 belge a dominé en 1h35 et deux sets 6-3 et 6-4 le Polonais Kacper Zuk (ATP 248). Geerts sera opposé au Sud-Coréen Seong Chan Hong (ATP 257) pour une place en demi-finales de cette épreuve qui se dispute sur surface dure et qui offre une dotation de 40.000 dollars L'Anversois de 28 ans joue également le double. Il est associé à l'Ukrainien Vladyslav Orlov. Les Britanniques Jan Choinski et Stuart Parker seront leurs adversaires au 2e tour (quarts de finale). Michael Geerts disputera la semaine prochaine les qualifications du BW Open, le nouveau tournoi Challenger 125, doté de 145.000 euros, qui se jouera à Louvain-la-Neuve. (Belga)