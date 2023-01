WRC: Kalle Rovanperä et Toyota remettent leurs titres en jeu

(Belga) Le plus jeune champion du monde de l'histoire, à 21 ans, Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) remet son titre en jeu, tout comme Toyota, alors que s'ouvre, de jeudi à dimanche à Monte-Carlo, la saison 2023 du championnat du monde des rallyes.

Le Finlandais sera le grand favori à sa propre succession face à plateau qui a connu quelques modifications. Vice-champion du monde, l'Estonie Ött Tanak a délaissé Hyundai pour retourner chez Ford. Thierry Neuville (Hyundai), toujours avec Martijn Wydaeghe, remet son ouvrage sur le métier pour sa 10e saison en WRC. Son ancien copilote, Nicolas Gilsoul est de retour. Le Hutois épaulera le Français Pierre-Louis Loubet (Ford Puma) alors que Grégoire Munster avec Louis Louka (Ford Fiesta MKII), pilote officiel M-Sport, fera une saison complète en WRC2. Kalle Rovanperä et Elfyn Evans sont restés chez Toyota où le Français Sébastien Ogier, huit fois champion du monde, aura encore un programme restreint. Le Finlandais Esapekka Lappi a remplacé Tanak chez Hyundai. L'Espagnol Dani Sordo et l'Irlandais Craig Breen se partageront la 3e voiture du constructeur coréen. La saison comptera 13 rendez-vous partagés sur les cinq continents entre l'asphalte, la terre et la neige comme celui en Suède pour le 2e acte du 9 au 12 février. Les Rallyes de Ypres, d'Espagne et de Nouvelle-Zélande ont disparu du calendrier. Un passage en Amérique du Sud est prévu pour la première fois depuis la crise sanitaire avec un retour au Mexique (en mars) et au Chili. En avril, ce sera le Rallye de Croatie. Le Portugal, la Sardaigne, le Kenya, l'Estonie, la Finlande, la Grèce et le Chili seront disputés sur terre. Le Rallye d'Europe centrale, le nouveau venu, passera fin octobre par les routes asphaltées de l'Autriche, la Tchéquie et l'Allemagne. Le Japon fermera la marche du 16 au 19 novembre. (Belga)