Fabio Silva non-repris dans le groupe d'Anderlecht face à Zulte Waregem

Fabio Silva n'a pas été repris dans la sélection de Brian Riemer pour le match qu'Anderlecht jouera mercredi soir face à Zulte Waregem au Lotto Park dans le cadre de la 21e journée de D1A.

L'attaquant portugais de 20 ans est arrivé à Anderlecht, loué jusqu'à la fin de la saison par Wolverhampton, mais insatisfait de sa situation actuelle, il souhaiterait quitter le Parc Astrid dès le mercato de janvier, selon plusieurs médias. Sous contrat jusqu'en 2026 avec Wolverhampton, qui était allé le chercher à Porto contre 40 millions d'euros il y a deux ans et demi, Fabio Silva pourrait être loué à un autre club pour la seconde partie de saison. Cela ne pourrait cependant se faire qu'avec l'accord du RSCA. L'aventure en mauve de Fabio Silva avait bien débuté, le Portugais trouvant le chemin des filets dès son premier match face à Ostende fin juillet. Il a au total inscrit 11 buts et donné 4 assists, la plupart en début de saison. Dimanche, il avait quitté le terrain en râlant après son remplacement à la 75e minute dans le match au Club de Bruges. Anderlecht recevra le Essevee à huis clos mercredi soir, conséquence de la sanction infligée aux Mauves après l'arrêt définitif du Clasico sur le terrain du Standard le 23 octobre dernier. Anderlecht, qui n'a toujours pas gagné en 2023, pointe au 12e rang du championnat avec 24 points, 8 de plus que Zulte Waregem, 17e et avant-dernier.