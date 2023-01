Pas le droit à l'erreur: Witsel et Carrasco se déplacent chez Musonda en Coupe d'Espagne

Quatre rencontres de Coupe d'Espagne ont lieu ce mercredi soir : Gijon-Valence, Bilbao-Espanyol Barcelone, Levante-Atlético et Betis Séville-Osasuna.

L'affiche la plus relevée, celle qui concerne nos Belges, est à suivre sur Club RTL et RTL play à partir de 20h55. Les Colchoneros de Diego Simeone voudront se rattraper après une contre-performance ce week-end en championnat contre Almeira (1-1).

Actuellement 3e de la D2 espagnole, Levante et Charly Musonda Jr auront fort à faire contre une des équipes les plus dangereuses du pays. Ils peuvent toutefois compter sur un énorme capital confiance : leur dernière défaite remonte au... 9 octobre !

Demain, jeudi, RTL vous propose une soirée foot exceptionnelle avec les matchs du FC Barcelone et du Real Madrid ! Les Catalans jouent à 20h et seront imités par les Madrilènes une heure plus tard. Ces deux rencontres seront à suivre sur tous les médias de RTL.