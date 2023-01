Les Belges à l'étranger - L'Inter domine l'AC Milan et remporte la Supercoupe d'Italie

(Belga) L'Inter, lauréate de la coupe, a remporté la Supercoupe d'Italie en dominant 0-3 l'AC Milan, champion national, mercredi, à Riyad, en Arabie saoudite.

L'Inter prenait rapidement le large grâce à Federico Dimarco, à la conclusion d'un mouvement collectif (10e), et à Edin Dzeko, qui, parti de la gauche, rentrait dans le jeu et croisait sa frappe pour tromper Ciprian Tatarusanu (21e). En fin de partie, Lautaro Martinez se jouait de Fikayo Tomori et trompait Tatarusanu d'un extérieur du pied subtil (77e). Du côté de l'AC Milan, Charles De Ketelaere (64e) et Divock Origi (65e) sont montés au jeu en seconde période, respectivement à la place de Brahim Diaz et de Junior Messias. Aster Vranckx et Alexis Saelemaekers sont restés sur le banc de l'AC, tout comme Romelu Lukaku sur celui de l'Inter. L'Inter décroche sa 7e Supercoupe, autant que l'AC Milan, et revient à deux titres de la Juventus, qui détient le record de victoires dans la compétition. L'an passé, l'Inter, qui était alors championne d'Italie, avait battu la Juventus (Belga)