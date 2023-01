Open d'Australie - Alison Van Uytvanck avance en double

(Belga) Alison Van Uytvanck (WTA 183 en double) et sa partenaire ukrainienne Anhelina Kalinina (WTA 340 en double) se sont qualifiées pour le deuxième tour du double à l'Open d'Australie de tennis, premier tournoi du Grand Chelem, jeudi, à Melbourne. La paire belgo-ukrainienne a battu en deux sets 7-6 (7/4), 6-3, la Slovène Tamara Zidansek (WTA 47 en double) et la Japonaise Eri Hozumi (WTA 46 en double) au terme de 1 heure et 18 minutes de jeu.

C'est la première fois en sept participations que Van Uytvanck passe au deuxième tour du double à Melbourne. Avec Kalinina, elle affrontera au deuxième tour soit la paire formée par la Kazakhe Anna Danilina et l'Indienne Sania Mirza, soit celle composée de la Hongroise Dalma Galfi et de l'Américaine Bernarda Pera. Van Uytvanck avait été éliminée au premier tour en simple. (Belga)