Le FC Barcelone ne tremble pas, pulvérise son adversaire et continue l'aventure en Coupe d'Espagne (vidéo)

Le FC Barcelone se qualifie pour la suite de la Coupe d'Espagne.

Le FC Barcelone a facilement disposé du modeste AD Ceuta (D3 espagnole) 5-0 pour se hisser vers les quarts.

Les Catalans ont tardé à ouvrir la marque, et ont dû patienter jusqu'à la 41e minute pour voir Raphinha débloquer la situation d'une magnifique frappe enroulée du gauche, effleurée par le gardien adverse.

Robert Lewandowski, suspendu en Liga et donc titularisé par Xavi en Coupe du Roi, a doublé la mise à la 50e à la conclusion d'une belle récupération de Franck Kessié. Puis Ansu Fati, entré à l'heure de jeu, a creusé l'écart à la 70e sur une jolie percée côté gauche, avant que Franck Kessié (77e) et Lewandowski (90e) ne scellent la victoire.

Sacré en Supercoupe d'Espagne après sa victoire lors du clasico dimanche (3-1) et leader en Liga, le Barça profite de son excellente dynamique pour franchir les tours, et rejoindra le Real, l'Atlético, la Real Sociedad et d'autres grosses écuries de Liga en quarts.

Le direct

90': BUUUUUT Lewandowski plante un doublé et porte le score à 0-5.

83': Le Barça est comme à l'entraînement. Les joueurs de Ceuta ont tout donné et son complètement cuits.

76': BUUUUUUT encore ! Franck Kessie y va de son but, ça tourne à la correction.

70': BUUUUUT ! Ansu Fati, monté au jeu il y a 10 minutes enterre définitivement tous les espoirs de Ceuta.

63': Après une heure de jeu, l'intensité des joueurs de Ceuta a baissé. Totalement logique. De ce fait, le Barça est plus tranquille.

50': BUUUUUUT Lewandowski double le score ! Ça va devenir très compliqué pour Ceuta.

48': Le jeu a repris et une première occasion pour le Barça intervient via Raphinha. Le ballon passe finalement assez loin du but.

45': Pas de temps additionel, c'est la mi-temps !

40': Le voilà le premier BUUUUUUT ! Raphinha fixe son défenseur puis envoie une frappe enroulée qui termine au fond des filets ! Ça fait 0-1 et l'ouverture du score va peut-être permettre au Barça de se libérer.

35': Depuis l'occasion, les supporters présents mettent une superbe ambiance et cela pousse l'équipe locale à faire des miracles. Le Barça cherche désespérément la faille, en vain.

30': Nouveau corner pour Ceuta. Il est nettement mieux tiré, le ballon est repris de la tête par un joueur de Ceuta mais atterrit dans le petit filet. C'était la plus grosse occasion du match, à 40 centimètres près, c'était but.

25': Ce que je viens de vous dire résumé en une phase -> coup-franc assez bien placé pour le Barça aux 35 mètres. Raphinha envoie un grand centre vers Bellerin, mais ça ne donne rien. Le jeu repart.

24': Les joueurs de Ceuta se débrouillent plutôt bien face aux stars du Barça. Ces derniers sont, en revanche, en manque d'inspiration.

20': Si vous suivez le match sur Plug RTL ou RTL play, vous aurez peut-être remarqué que la caméra fixe balaye le terrain, sans beaucoup de changements d'angles. Forcément, nous sommes dans un stade de D3.

17': C'est au tour du FC Barcelone d'hériter d'un corner. Le résultat n'est pas beaucoup mieux que pour leurs adversaires et le jeu repart.

15': Les joueurs de Ceuta qui provoquent un corner, le premier de la partie. Il est joué en trois temps, mais ne donne rien. Le ballon recule jusqu'au gardien.

12': Première occasion pour le Barça. Rien de bien dangereux, mais un centre est venu du côté droit grâce à Hector Bellerin. Raphinha ne parvient pas à cadrer.

6': Après 5 première minutes intenses, le Barça commence à imposer son jeu en mettant le pied sur le ballon.

2': Ceuta joue avec le coeur, les pensionnaires de D3 jouent haut et ne comptent pas laisser le ballon à l'adversaire.

0': Bienvenue tout le monde. C'est parti pour la rencontre qu'on peut qualifier de David contre Goliath.