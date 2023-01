Messi et Ronaldo tous deux buteurs lors du duel amical gagné par le PSG en Arabie saoudite

(Belga) Le PSG s'est imposé, 4-5, contre une sélection de joueurs d'Al-Hilal et Al-Nassr à l'occasion d'une joute amicale organisée en Arabie saoudite, jeudi soir.

Un match de gala opposait deux des plus grands joueurs du monde, Messi avec le Paris Saint-Germain et Cristiano Ronaldo avec une sélection des meilleurs joueurs d'Al-Nassr, son nouveau club, et Al-Hilal, deux clubs majeurs du championnat saoudien. Et les superstars ont rempli leur rôle, Messi ouvrant la marque (3e) et Cristiano Ronaldo lui répondant sur pénalty (34e). Après l'exclusion de Bernat (39e), un but de Marquinhos (1-2, 43e) et un pénalty manqué par Neymar (45e+3), CR7 y est allé de son doublé juste avant le repos (2-2, 45e+6). Sergio Ramos a marqué en deuxième période (2-3, 53e) et Jang Hyun-Soo a égalisé pour les Saoudiens (3-3, 56e), mais Mbappé a remis le PSG aux commandes sur pénalty (3-4, 60e). Messi et Ronaldo ont été remplacés aux alentours de l'heure de jeu, et Etikite a inscrit un but en faveur des Parisiens (3-5, 78e) avant une ultime réplique de Talisca (4-5, 90e+4). Le PSG a ainsi remporté la victoire finale, 4-5. (Belga)