Jupiler Pro League - Kelvin Arase rejoint Ostende en prêt

(Belga) Ostende a annoncé jeudi l'arrivée de Kelvin Arase. L'ailier autrichien de 24 ans est prêté, avec option d'achat, par Karlsruhe.

Arase a été formé au Rapid Vienne, avec qui il a joué 105 matchs, toutes compétitions confondues, marquant 13 buts. En juillet dernier, l'ailier avait signé à Karlsruhe, en D2 allemande. Il a pris part à 7 rencontres de championnat et 2 de coupe. "Kelvin est un joueur de flanc droit très rapide et dribbleur. Il peut ajouter un surplus de créativité à notre sélection", a résumé Gauthier Ganaye, le président du KVO. Le club côtier est 17e et avant-dernier après 21 journées de championnat avec 3 points de retard sur le premier sauvé, Eupen. (Belga)