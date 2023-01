Mondial de handball - Le Danemark accroché par la Croatie dans le groupe de la Belgique

(Belga) Le Danemark, double tenant du titre, a concédé le match nul 32-32 contre la Croatie, jeudi à Malmö, lors de la première journée du Tour principal du Mondial de handball, dans le groupe IV, celui de la Belgique.

Les Danois, menés à moins de six minutes de la fin (29-30), pensaient sans doute avoir fait le plus dur quand Mikkel Hansen leur a donné l'avantage (32-31) à 1:47 de la fin. Mais Igor Karacic a égalisé à 36 secondes de la sirène et Hansen a manqué la balle de la victoire en suivant. Plus tôt dans la journée, la Belgique s'est inclinée 33-28 face à l'Egypte et le Bahreïn a battu 27-32 les Etats-Unis. L'Egypte trône en tête avec 6 points devant le Danemark. Le Bahreïn suit avec 4 unités. La Croatie (3 points) conserve des chances de qualification. La Belgique et les Etats-Unis (0) sont éliminés. Les points acquis face aux adversaires qualifiés du Tour préliminaire sont conservés lors du Tour principal. Les deux premiers de chacun des quatre groupes avancent en quarts de finale. Les Belges, qui disputent le Mondial pour la première fois de leur histoire, joueront samedi contre la Croatie et lundi contre les Etats-Unis. (Belga)