Mondiaux de hockey sur glace U20 Division II (B) - Deuxième victoire en trois matchs pour les Belges

(Belga) La Belgique a battu le Mexique 5 buts à 2 dans son troisième match du championnat du monde de hockey sur glace pour les joueurs de moins de 20 ans, en division II (groupe B), jeudi, à Reykjavik en Islande.

Avec 7 points, la Belgique, deuxième, reste dans le sillage de la Chine (8 points). La Serbie suit avec 6 points. Le Mexique est bloqué à 0. Les joueurs de Gil Paelinck et Sami Lipsonen, battus 3-4 en prolongation par la Chine lundi et vainqueurs 5-3 de l'Islande mercredi, joueront encore vendredi contre Taïwan et dimanche contre la Serbie. Le vainqueur de ce round-robin remplacera la Roumanie, reléguée, dans le groupe A de la division II l'an prochain. Le dernier sera relégué en division III et remplacé par le champion de la DIII dont le titre sera attribué le 2 février. (Belga)